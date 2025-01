Ilrestodelcarlino.it - Opposizione contro Panieri. FdI: "Propone un libro delle favole". E la Lega: "Manca una visione"

Nessuna apertura, da parte del centrodestra, ai propositi di inizio anno del sindaco Marco. Siache Fratelli d’Italia contestano infatti il quadro tratteggiato dal primo cittadino nel corso dell’intervista al Carlino sui prossimi dodici mesi. "Un 2025 che tirerà la campagna elettorale all’amministrazione comunale, frutto di anni preparatori che poco hanno a che vedere con la buona politica", lo definisce il leghista Daniele Marchetti. "Abbiamo chiuso il 2024 con il tema centraleto agli investimenti, avanzati o preventivati grazie ai fondi del Pnrr, di Autostrade per l’Italia e della struttura commissariale post-alluvione – aggiunge il consigliere di–. Quindi del Governo, che il sindaco e la sua Giunta non perdono occasione per attaccare. Al netto della contrapposizione politica, bisognerebbe riconoscere gli sforzi anche degli altri livelli e soggetti istituzionali.