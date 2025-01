Oasport.it - LIVE Novara-Milano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-ROMA DIDALLE 16.005-4 Forte e preciso il colpo giocato da Sylla da zona 4.5-3 Errore al servizio per Daalderop.4-3 Va a segno Egonu con il tentativo dai tre metri.4-2 Non passa la battuta di Egonu.3-2 Mani out di Daalderop.3-1 Lungo il tentativo dalla seconda linea di Egonu.2-1 Questa volta non sbaglia la russa.1-1 Larga l’accelerazione dalla seconda linea di Tolok.1-0 Diagonale vincente corretta dal nastro da Ishikawa.PRIMO SET20.32 Tutto pronto per il via del.20.30 Ecco i sestetti titolari.: Ishikawa, Bosio, Bonifacio, Aleksic, Alsmeier, Tolok: Sylla, Orro, Kurtagic, Danesi, Daalderop, Egonu.20.28 Ora la presentazione dei due sestetti.20.27 Ecco che le due formazioni si schierano lungo il terreno di gioco.