Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: Van Aert al comando dopo due giri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.37 Hanno perso tanto Ronhaar es, tant’è che lo svizzero Kuhn ha quasi ripreso le code del duo che vale il podio.15.36 Vanthourenhout e Nys sono rientrati nei primi dieci. I due non sono comunque lontani dalla terza posizione, distante circa una ventina di secondi.15.34 STRAORDINARIO VAN! 14? su Verstrynge, mezzo minuto sulla coppia Ronhaar-s al termine del terzo giro.15.33 Intanto uno strepitoso Stefano Viezzi si è inserito in ventesima posizione: oggi può arrivare un gran piazzamento per l’azzurrino.15.32 Nella lotta per il terzo postos e Ronhaar sembrano gli unici a potersi contendere l’ultima moneta del podio. I due sono staccati di una ventina di secondi dal battistrada.15.30 ALLUNGA VAN! In un tratto mosso e ondulato il belga è l’unico a riuscire a rimanere sulla sella, guadagnando metri e secondi preziosi su Verstrynge che comunque allunga sul resto della compagnia.