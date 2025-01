Il mercato delle moto chiude il 2024 con vendite su del +105% | i modelli più gettonati

Quifinanza.it - Il mercato delle moto chiude il 2024 con vendite su del +10,5%: i modelli più gettonati

Leggi su Quifinanza.it

Se ilauto rallenta, ilaccelera. Anzi, impenna. Le immatricolazionidue ruote in Italia hanno raggiunto quota +10,52% nel, rispetto al 2023.Il vero boom si è registrato a dicembre, quando ilha immatricolato 29.587 veicoli, pari al +200,68% rispetto all’anno precedente. In totale, lee gli scooter venduti nel corso delhanno raggiunto le 373.313 unità. Il risultato è il migliore dal 2010.Lechiudono l’anno a +14,48% (166.454 unità), gli scooter del +7,54% (186.639), i ciclori del +7,45% (20.220) e i quadricicli del +82,40% (1.897). Il tutto al netto del fatto che, come è noto, immatricolazioni enon sono propriamente sinonimi.Ildell’elettricoPer quanto riguarda le due ruote elettriche, ilsi è chiuso in negativo con un -16% pari a 10.