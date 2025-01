Lanazione.it - Epifania, è festa in piazza. Calze e dolci per i bambini. Nei circoli teatro e giochi

L’quest’anno può contare su due giorni densi di appuntamenti, oggi e domani. A Prato domani la Befana si recherà all’ospedale Santo Stefano con la visita nei reparti alle 11 e alle 15, inizierà la distribuzione di materiale da disegno ed intratterrà i bimbi presenti mentre, dalle 17,30 alle 18 si terrà la tradizionale discesa della Befana dal campanile del Duomo per regalare a tutti caramelle di ogni tipo. Le iniziative sono organizzate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Prato in collaborazione con la Curia arcivescovile e il Comune. Oggi (ore 16) al museo di Palazzo Pretorio laboratorio “I tesori dei Magi”, ideale per famiglie condai 5 agli 11 anni. Il costo è 5 euro. Al circolo Arci La Macine Arci domani alle 17 c’è “Pagliacciate” con i Formaggini Guasti perda 3 anni in poi.