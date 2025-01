Ilrestodelcarlino.it - Critiche di Bottiglieri (FdI): "Dalla sindaca solo spot, negli anni tante promesse"

"I buoni propositi espressiMarchetti altro non sono che la riedizione di vecchigià sentiti in questa città da, e che non hanno mai avuto seguito e concretizzazione, rimanendo fumoocchi dei cittadini". È già polemica di inizio anno a Castel San Pietro, con il consigliere d’opposizione in quota Fratelli d’Italia Giovche riprende l’intervista rilasciata al CarlinoFrancesca Marchetti per ‘picconare’ il primo cittadino. "Da quantii cittadini castellani attendono la ciclabile da Castel San Pietro a Toscanella di Dozza e la rotonda fuori dallo svincolo autostradale? Si sono spesi con vanetutti i sindaci predecessori di Marchetti, e il risultato è sotto gli occhi di tutti", esordisce, convinto dunque che anche questa volta si replichi un copione già visto.