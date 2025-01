Scuolalink.it - Concorso 2025 Ministero della Giustizia: 236 assunzioni per assistenti e funzionari [BANDO]

Ilha avviato un nuovopubblico per reclutare 236 risorse a tempo indeterminato. Le opportunità lavorative sono suddivise tra diplomati, che potranno candidarsi come, e laureati, che concorreranno per il ruolo di. Le posizioni riguardano ambiti tecnici, statistici e informatici e prevedono l’assegnazione delle risorse in diverse regioni d’Italia, sia al Nord che al Sud. Scadenza, posizioni disponibili e requisiti I candidati interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione entro il 29 gennaio. La procedura è interamente digitale e si svolge attraverso il portale inPA. Iloffre un totale di 236 posti, suddivisi in due aree principali:. Area: 100 Posti Questa area è destinata ai laureati che potranno candidarsi per i seguenti profili:Statistici: 23 posti (Codice 01).