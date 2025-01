Iodonna.it - Una selezione di mostre, appuntamenti e festival da segnare in agenda. E poi gli eventi di #domenicalmuseo

Ta glida non perdere, al Museo dell’Ara Pacis di Roma, la mostra Franco Fontana. Retrospective, occasione unica per fare un viaggio alla scoperta dell’universo creativo del fotografo modenese, svelandone aspetti inediti, ripercorrendone l’evoluzione artistica e la sua capacità di trasformare la realtà in pura poesia visiva. Fino al 31 agosto 2025. La fotografia accessibile a chi non vede: a Roma la mostra tattile “World Unseen” X Leggi anche › “Miniartextil” a Como e gli altrida non perdere Sempre a Roma, è in corso la grande antologica Titina Maselli, che offre un’ampia visione retrospettiva del percorso artistico, riportando l’attenzione sulla pittura e la figura di un’artista che ha attraversato con grande autonomia e libertà visiva molte correnti pittoriche, senza mai aderire a una in particolare e ha in qualche modo precorso i tempi, le teorie e la storia dell’arte contemporanea.