Justcalcio.com - Tuttosport – “Sono al Milan per vincere. All’intervallo non ho dato baci”

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-04 00:48:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS:RIAD (Arabia Saudita) – Tanta confusione nella prima uscita deldi Sergio Conceicao che però riesce a battere in rimonta la Juventus per 2-1 regalandosi la finale contro l’Inter. Le parole dell’allenatore portoghese a fine partita: “Ci vuole la passione nella vita. Il calcio è passione, emozione.momenti bellissimi. Hanno meritato, per il secondo tempo che abbiamo fatto, questa presenza nella finale. Il primo tempo ho rivisto ildi qualche settimana fa con tanti dubbi nei giocatori, difensivamente, mal timing nel pressing, con la palla troppo lenti nella circolazione. Io penso che avremmo cambiato, abbiamo parlato, ci siamo guardati negli occhi e loro dovevano capire che cosa si doveva fare perquesta partita.