Scatta la denuncia Marco Liorni fatti choc dopo il Capodanno Rai | la gravissima accusa

Leggi su Caffeinamagazine.it

ha deciso di fare unasocial, alla luce di quello che gli hanno fatto ai suoi danni e che rischiava davvero di metterlo in cattiva luce. Nel suo messaggio apparso su Instagram ha preannunciato la possibilità che possa far partire delle querele, dato che è una situazione molto spiacevole e che lo ha infastidito non poco.è stato avvisato di questo brutto episodio che lo riguardava direttamente. Non è il primo famoso a finire nel mirino di queste persone, innelle scorse ore era stata Mara Venier ad annunciare di aver effettuato delle denunce perché c’era chi spacciava prodotti dimagranti a suo nome.Leggi anche: “Subito”. Mara Venier, il 2025 inizia malissimo: dai carabinieri per una cosa davvero bruttatutto sui social: “Una cosa falsa”In particolaresi è accorto di filmati pubblicati in rete, in cui lui sembrava protagonista di gesti al di sopra delle righe.