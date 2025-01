Lanazione.it - Ponte Buggianese all’esame Pro Livorno

C’è grande attesa dalle parti del Pertini per vedere nuovamente in azione ildi mister Vettori. La vittoria contro il Castelnuovo Garfagnana, ottenuta in conclusione del 2024, ha riacceso l’entusiasmo tra i biancorossi, adesso molto più vicini alle posizioni di classifica che permettono di rimanere in Eccellenza. La strada comunque è lunga e tanto ancora va fatto per garantirsi un altro anno in categoria. Già nel prossimo match contro la ProSorgenti, analizzato così dal dirigente Gianni Sensi: "Dobbiamo partire nel miglior modo possibile e cominciare bene questo nuovo anno. Ogni gara che giochiamo, infatti, vale come una finale. Dobbiamo fare di sicuro meglio del girone d’andata. Grazie alla vittoria ottenuta contro il Castelnuovo Garfagnana, abbiamo iniziato il girone di ritorno con tre punti in più.