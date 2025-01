Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo fosse stress, invece avevo un tumore al quarto stadio. Ho sottovalutato i sintomi”: l’influencer Georgie Swallow racconta la sua terribile malattia

A volte proprio le malattie più insidiose avanzano silenziosamente, e questo le ancora più pericolose. Lo sa bene, giovane inglese diventata ormai un punto di riferimento per quasi 100mila follower su Instagram. In un’intervista alla BBC,ha rivelato cheche attribuiva alloro in realtà il segnale del Linfoma di Hodgkin, già al.“Ho avuto un’infanzia meravigliosa con una sorella maggiore e una sorella minore, e molti amici. Ma da adolescente mi sono sempre sentita molto insicura e cercavo costantemente di perdere peso. Ora mi rendo conto di tutto il tempo che ho perso, se solo avessi saputo prima cosa mi sarebbe accaduto”, ha esordito la ragazza originaria di Iver (Buckinghamshire, Regno Unito).A soli 24 annicomincia ad avvertire che il corpo sta cambiando: spesso ha il raffreddore, la notte suda molto e le prudono le gambe come mai prima.