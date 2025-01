Ilrestodelcarlino.it - Oggi l’addio a Paradisi. Funerale in forma privata, poi c’è il lutto cittadino. Comunanza si raccoglie

, a. Lo ha stabilito il sindaco del borgo montano, Domenico Sacconi, in quanto proprio in giornata si svolgeranno i funerali di Renzo, il 75enne picchiato selvaggiamente dal 42enne Claudio Funari lo scorso 23 dicembre e morto cinque giorni dopo a causa delle lesioni riportate. Le esequie, però, saranno inrigorosamentee verranno celebrate nella chiesetta dell’ospedale Mazzoni, ad Ascoli. Poi la salma verrà tumulata al cimitero di Amandola, paese nativo dell’anziano. Interpretando il profondo sconvolgimento e il dolore che hanno colpito l’intera comunità diper la tragica scomparsa di Renzo, dunque, l’amministrazione comunale ha proclamato il. "La cittadinanza si unirà alattraverso segni di rispetto e compostezza – si legge nel manifesto diffuso dal Comune – Le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta per tutta la giornata".