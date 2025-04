Iodonna.it - Non colora, se mai, camuffa: questa tecnica di decolorazione rende i fili argento meno evidenti nel resto della chioma. Ideale per abbandonare la classica tinta

Leggi su Iodonna.it

Da Julia Roberts a Jennifer Aniston, negli anni molte celebrità hanno sfoggiato balayage spettacolari e di grande effetto, Soprattutto over 50, considerando chedi dezione è anche ben efficace perrei capelli bianchi. Perché e come viene utilizzato il balayage sui capelli bianchi. Biondo fragola, il colore che sta bene a tutte X Leggi anche › Capelli bianchi? L’esempio “camouflage” di Sharon Stone Balayage per nascondere i capelli bianchi, come e perché«Il balayage è unadi dezione che può essere eseguita con le cartine, o foils, oppure a mano libera.