Incontro e aperitivo con gli autori della vetrina per giovani artisti

Un vero e proprio "Art talk" precederà la chiusurasecondaperpromossa dall’Officina dell’Arte di Angelo Fusconi. L’appuntamento è per oggi alle 18 con glidelle opere in mostra: Ludovica Brighi (Ravenna 1997), disegnatrice, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Bologna; Jessica Bruschi (Rimini 1990), pittrice e scultrice, attiva a Savignano sul Rubicone; Anica Kitanoska (Macedonia 2000), pittrice e mosaicista di formazione ravennate; Anna Lepekhina, in arte Aia (Russia 1996), autrice di performance ed installazioni, attiva a Cesena; Lucilla Rossi (Cesena 1998), disegnatrice e incisora, opera tra Bologna e la città d’origine; Nicola Monopoli (Bologna 1995), disegnatore formatosi in ambito cesenate. L’, animato da Pierre Bonaretti, curatore dell’esposizione assieme a Orlando Piraccini, a Nadia Monti e allo stesso Fusconi, si concluderà con un brindisi augurale.