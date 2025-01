Quifinanza.it - Immobiliare, settimana poco mossa in Borsa con clima festivo

Leggi su Quifinanza.it

interlocutoria per il settoresui mercati, con ilche ha limitato gli scambi e gli spunti, al pari delle Borse più in generale. Nelle prossime settimane, smaltite le festività, si torneranno a valutare i nuovi dati macroeconomici e le dichiarazioni dei banchieri centrali per avere indicazioni sulla direzione della politica monetaria, con i livelli dei tassi che influenzano l’andamento del comparto. L’andamento del settore inIl settoreha vissuto unapressoché invariata a livello europeo, con l’indice Stoxx 600 Real Estate che ha fatto segnare un +0,1% su basele, peggiore del +0,4% dello Stoxx Europe 600.Una performance simile è stata messa a segno dall’Italia, dove l’indice FTSE Italia All Share Real Estate non ha mostrato variazioni su basele, sovra-performando l’indice FTSE MIB che ha chiuso lacon un rialzo dell’1,2%.