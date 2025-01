Quotidiano.net - Il costituzionalista Ceccanti: "Il Pd parli di più al centro. No a strabismo tra alleati"

Il prossimo 18 gennaio mentre a Milano si riuniranno i cattolici del Pd, a Orvieto saranno i riformisti di Libertà Eguale, su posizioni diverse ma convinti anche loro che Elly Schlein stia ripiegando troppo a sinistra, a fare il punto della situazione. Professor Stefano, lei è tra gli organizzatori del convegno umbro: le due iniziative sono convergenti o in concorrenza tra di loro? "Sono convergenti per la lettura di partenza: il Pd si è rafforzato, ma una coalizione disinistra in grado di vincere e di reggere alla prova di governo sul piano nazionale ancora non esiste. Sono divergenti perché Milano si convoca a partire da un’appartenenza cattolica, mentre Libertà Eguale non chiede omogeneità sul passato e neanche sulle scelte concrete di partito, ma su una comune cultura liberale disinistra", risponde il, ex parlamentare democratico nonché vicepresidente di Libertà Eguale.