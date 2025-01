Ilnapolista.it - Fiorentina-Napoli 0-3, McTominay mette la ciliegina al Franchi (LIVE)

Ilritorna in campo per la diciannovesima giornata di Serie A e sfida i viola di Palladino. I toscani tralasciando una flessione nell’ultimo periodo, si sono confermati come una delle squadre sorpresa di questo campionato. Conte per questo incontro si affida a Neres per l’infortunato Politano e all’esperienza di Spinazzola sulla fascia sinistra al posto dell’infortunato Kvara, chiaramente in partita lo spartito cambierà date le caratteristiche del numero trentasette. In palio alci sono la vetta solitaria per gli azzurri mentre per i viola c’è un nuovo possibile aggancio alla zona Champions 74? Gli azzurri ora hanno spazi clamorosi in ripartenza, possibilità di farne altri72? Dentro Simeone al posto di Lukaku70? Sottil ci prova da fuori e il pallone sibila il palo alla sinistra di Meret68?realizza il terzo gol! Anguissa ruba palla a Dodo e si invola sulla fascia, palla al centro dove Comuzzo in maniera incredibile nel suo spazzare via serve lo scozzese che deve solo appoggiare in rete63? Lukaku serve Neres in corsa in area, ma il brasiliano sciupa un’ottima occasione60? Interventi clamorosi di Meret e Rrahmani! Prima il portiere sulla conclusione da distanza ravvicinata di Mandragora e poi del difensore sul tap-in provato da Beltran ad un metro dalla porta58? Primi cambi per Palladino, dentro Colpani e Gosens55? Lukaku perfetto dal dischetto, palla da una parte e De Gea dall’altra53? Ingenuità di Moreno clamorosa! Prende palla ad Anguissa ma spazza male ed è costretto a far fallo in area di rigore!52? Neres aveva proposto un bel filtrante in area viola,anticipa Lukaku e spara fuori51? Inizio non dello stessollo del primo tempo46? Inizia il secondo tempoFine primo tempo47? Finisce il primo tempo a Firenze42? Pochi minuti più recupero di un primo tempo molto avvincente al38? Altro tentativo dalla distanza di Mandragora ma Meret risponde presente.