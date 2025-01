Sport.quotidiano.net - Vela, Caterina Banti e il post di “addio” sportivo a Ruggero Tita

Roma, 3 gennaio 2025 – Un lungodi ringraziamento e l’augurio per le nuove e rispettive sfide sportive e professionali.ha iniziato il 2025 con un lungo pensiero dedicato alla sua carriera plurimedagliata insieme a. La coppia d’oro, nel vero senso di questa espressione, del Nacra 17, non andrà infatti a caccia di nuovi titoli dopo il ritiro didall’attività agonistica annunciato lo scorso settembre al termine delle Olimpiadi di Parigi 2024. In Francia però era arrivata la seconda medaglia d’oro a Cinque Cerchi che ad altre otto vinte in modo equo tra Europei e Mondiali. Ultimo successo insieme i Collari d’Oro al meritoche sono rappresentati anche dalla prima della serie di fotoate dall’aletta del Circolo Aniene, corredate dal messaggio al suo compagno di vittorie: “Dalla prima vittoria, l’Europeo del 2017, all’ultimo importante premio, i Collari d’Oro al Merito, conquistati insieme! Voglio ricordare questi anni in un abbraccio con @ruggidi affetto, stima, amicizia e professionalità.