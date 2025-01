Tennis programma sabato 4 gennaio | è tempo di semifinali nessun italiano in campo

Leggi su Sportface.it

Ildella giornata di2025 per quanto riguarda i tornei diintra Asia e Oceania. La settimanatica si appresta a volgere al termine, ma ci sono ancora da assegnare i primi cinque trofei dell’anno. Si entra dunque nelle fasi calde negli eventi di Brisbane (combined), Hong Kong (maschile), Auckland (femminile) e Sydney con quest’ultima che ospita la fase finale della United Cup (a squadre). Al via le, con tanti match di spicco inma senza italiani in. Sono infatti stati eliminati Lorenzo Musetti a Hong Kong (per mano di Munar) e l’Italia a Sydney in United Cup (per mano della Repubblica Ceca).Ordine di gioco Atp/Wta BrisbaneSi parte nella notte italiana con la semifinale più inaspettata, quella femminile tra Polina Kudermetova e Anhelina Kalinina.