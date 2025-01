Agi.it - Schumacher compie 56 anni. Gli auguri al campione nell'ombra

AGI - Ildi Formula 1, Michael56e sono molti a inviargli gli. Il pilota è scomparso dalle scene, dopo un terribile incidente in sci avvenuto sulle piste di Meribel, in Francia, il 29 dicembre 2013. Delle sue condizioni di salute apparse fin dai primi momenti drammatiche, non si è saputo più nulla. Sono pochissime le persone a conoscere il reale stato di salute di Schumi. Per tutelarlo, la famiglia ha alzato il massimo riserbo e non esistono immagini recenti del, nè indiscrezioni su come stia ilche ha fatto sognare milioni di appassionati. Anche sui suoi profili social per la giornata di oggi non ci sono post. Ma l'affetto si fa sentire lo stesso e la Scuderia Ferrari su X lo ha voluto ricordare "sempre nei nostri cuori. TantiMichael".