Paura al sottopasso a Pesaro | Io aggredito mentre ero in bici

, 3 gennaio 2025 – E’ l’una del mattino del primo gennaio. Stefano Grazioli, ha appena concluso il servizio per la cena dell’ultimo giorno dell’anno. E’ in sella alla suacletta e sta pedalando verso casa, in direzione parco Miralfiore. Arrivato nella zona della stazione delle corriere, imbocca il nuovoall’altezza della chiesa dei Cappuccini, ma a un certo punto viene fermato da qualcuno: “Una volta presa la discesa del– racconta Stefano – a metà della salitella vedo tre giovani extracomunitari. Il primo appoggiato alla mia destra, gli altri dall’altra parte. Uno di loro mi dice: “Dammi un euro“. Io rispondo che non gli do niente. Allora lui insiste urlando e intimandomi di dargli quello che mi aveva chiesto. Io d’istinto do un colpo di pedale, ma uno mi afferrano il portapacchi dellacletta e la strattona.