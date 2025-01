Quotidiano.net - Ostaggi nella prigione di Arles: sequestrati da detenuto armato

Roma, 3 gennaio 2025 – Cinque persone sono ino delladi, nel sud della Francia: a sequestrarle è undi coltello e affetto da problemi psichiatrici. Si tratta di quattro infermieri e un agente penitenziario. Sul posto, come segnalato dalla questura di Bouches du Rhone, stanno agendo delle squadre specializzate. I media locali riportano che “il raid è stato attivato dal prefetto di polizia, che sta monitorando da vicino la situazione”. Anche il ministro della Giustizia, Gerald Darmanin, è costantemente aggiornato sulla situazione: ha affermato di aver mobilitato i mezzi per porvi fine. Al 1 dicembre, in Francia erano detenute 80.792 persone per 62.404 posti: un nuovo record secondo gli ultimi dati pubblicati dal ministero della Giustizia. Il sovraffollamento carcerario è una problematica endemica – con un tasso di densità del 129,5% – in cima alle priorità del ministro dell'Interno, Bruno Retailleau.