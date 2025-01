Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 0-0, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: si parte a OAKA!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-8 1/2 Cordinier.Cordinier prova ad andare fino in fondo attaccando Grant, ci sono due tiri liberi.11-7 Hernangomez resta solo sull’arco, tripla.8-7 Tripla aperta di Grant a segno.5.7 Clyburn con la tripla! Bell’inizio per la.5-4 1/2 Hernangomez.Hernangomez batte Polonara, Diouf arriva ad aiutare, ma il tentativo di stoppata colpisce la mano: liberi.4-4 La schiacciata a una mano di Diouf per il pari! 7’20” a fine primo quarto.4-2 Yurtseven semplicemente sposta via Diouf e schiaccia.2-2 Bel movimento in entrata di Clyburn.2-0 Due facili per Yurtseven.Si! Primo possesso.20:15 Squadre sul parquet, palla a due in arrivo!20:14 QUINTETTI –: Nunn Grant Papapetrou Hernangomez Yutseven;: Pajola Cordinier Clyburn Polonara Diouf20:13 Si salutano Ataman e Ivanovic dopo la presentazione, tra pochissimo i quintetti.