Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Knutson/Rikl 2-2, Italia-Cechia 0-2 United Cup in DIRETTA: gli azzurri si salvano in apertura di match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Gioco: serve&volley perche chiude con il secondo colpo al volo.40-30 Prima al centro vincente di.30-30 Termina di poco larga la risposta lungolinea di.15-30 Regalo di! Si alza la volee dima la ceca non trova la chiusura colpendo male la palla e spedendola larga.Seconda0-30 Super passante diancora in difficoltà nel proprio turno di battuta.0-15 Brutta volee diche ha commesso diversi errori in quest’avvio di.2-2 Gioco: servizio ad uscire e volee vicnente di40-15 Punto veloce per la coppia ceca che in un amen sono a palla game30-15 Ancora ottima prima della ceca.15-15 Buona risposta di.15-0 Buon servizio per la ceca.