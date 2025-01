Ilfattoquotidiano.it - L’ex sciatrice olimpica Vera Schenone spara al vicino di casa: è ricoverato in gravi condizioni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Hato aldi, all’addome e a un braccio, per non meglio precisati “problemi di vicinato“. A fare fuoco è un’ex, 84 anni. A essere colpito è Stefano Milanese, 52 anni, ora ricoto inall’ospedale Molinette di Torino. L’episodio è accaduto in strada Cantamerla, zona precollinare di Moncalieri, quasi al confine©Silvio Durante/Lapresse – Archivio storicoTorino (23-03-1956)con il Comune di Torino. A indagare sono i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione intorno alle 14.30, al culmine di una lite, l’anziana donna ha preso la pistola regolarmente detenuta dal marito, e hato all’uomo. La pensionata è stata portata dai carabinieri in caserma per essere sentita.è nata a Torino nel 1940, è naturalmente molto legata a Sestriere.