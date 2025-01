Metropolitanmagazine.it - Il regista di Wicked ha parlato del cameo di Idina Menzel e Kristin Chenoweth, le originale Elphaba e Glinda

IldiJon M. Chu ha raccontato di recente come ha ideato l’apparizione delle star del musicaldi Broadway,, durante la canzone “One Short Day“, eseguita insieme a Cynthia Erivo e Ariana Grande. “Era un momento importante di cui tutti noi dovevamo parlare molto, con Stephen Schwartz e Winnie Holzman dovevamo decidere il momento migliore”, ha detto Chu a CinemaBlend. “E abbiamo pensato a diversiad un certo punto, tipo, ‘forse sono i genitori di Galinda’ o ‘forse sono questo o quello’. E quelli andavano tutti bene, ma ogni volta che ci pensavamo di più, non sembravano adatti – sono al top della loro forma in questo momento. Sono al top della loro forma in questo momento. Se sono lì, vuoi che facciano le loro cose, e ho sempre pensato che come fan, se li vedo in questo film, voglio che facciano le loro cose“.