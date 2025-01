Ilfattoquotidiano.it - Capitano, “suo” capitano: Da Danilo a Biraghi fino a Pellegrini e Calabria, da ex intoccabili a presenze (quasi) indesiderate

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il tema è spinoso, perché il calciomercato apre a delle dinamiche sempre nuove. E certe scelte diventano, per l’ambiente, molto più dolorose di altre. La particolarità però è questa: per questi quattro capitani – verranno citati a breve – la possibile cessione non è a causa di offerte irrinunciabili, come ci si potrebbe anche aspettare, ma dipende da scelte molto precise da parte delle loro stesse società. Parlare di “benservito” sarebbe ingeneroso, oltre che in qualche modo sbagliato. Ma la coincidenza in qualche modo emerge:è stato messo alla porta dalla Juventus, così comedella Fiorentina. E non se la vedono molto megliocon la Roma ocon il Milan. Ecco la situazione nel dettaglio.“Risolvere la questione” – Che il nuovo corso targato Thiago Motta fosse un fiume in piena in casa Juventus è stato evidente sin da subito: basti vedere la lunga lista di epurati in estate (con Arthur che ancora deve trovare una sistemazione ed è vicino al Betis Siviglia).