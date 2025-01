Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2025 ore 18:45

DEL 2 GENNAIO ORE 18.35 FEDERICO ASCANIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA PER IL MOMENTO TRAFFICO SCORREVOLESULLA A1-NAPOLIPRESENZA DI CODE A TRATTI TRA CASSINO E FROSINONE E TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONESULLA DIRAMAZIONESUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONEINFINE, CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONEDA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral