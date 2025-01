Thesocialpost.it - Vertice di governo per Cecilia Sala. La madre ricevuta dalla premier Giorgia Meloni

Elisabetta Vernoni,di, la giornalista italiana attualmente detenuta in Iran, è appena arrivata a Palazzo Chigi per un incontro con la presidente del Consiglio,.Questo incontro segue undi quasi un’ora organizzatoper discutere la situazione della reporter a Teheran. Alla riunione, presieduta da, hanno partecipato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi Alfredo Mantovano, insieme a rappresentanti dei servizi d’intelligence.Negli ultimi giorni, la situazione di, giornalista del Foglio e di Chora Media, ha preso una piega inaspettata. Dopo una telefonata in cui la reporter ha descritto le difficili condizioni di detenzione, i partiti di opposizione hanno sollecitato Palazzo Chigi a intraprendere azioni formali per mantenere alta l’attenzione sul caso e fare pressione su Teheran.