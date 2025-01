Ilrestodelcarlino.it - Terre di Castelli, arriva Dembacaj

Ildista per piazzare il grande colpo di inizio 2025. E’ infatti in via di definizione il ritorno in difesa di Denis(foto), centrale classe 2000 che in queste ore si svincolerà dal Mestre in Serie D, dove da inizio stagione ha messo insieme 2 gettoni in campionato (titolare contro l’Este, subentrato col Campodarsego) e uno in Coppa Italia (titolare col Chions). Cresciuto nel Sassuolondo fino alla Primavera (era la squadra con Turati in porta e Raspadori in attacco) e poi passato alle giovanili del Carpi,ha vestito la maglia della Bagnolese per due stagioni in D (categoria in cui ha messo insieme 51 gettoni e 3 reti), mentre in Eccellenza ha giocato con Castelvetro e poi l’anno scorso coldi, con cui da capitano ha alzato anche la Coppa Italia.