Cityrumors.it - Svolta cartelle esattoriali: dopo quanti anni scadono e si prescrivono

Leggi su Cityrumors.it

Lo sapevate che lehanno delle scadenze variabili e che possono andare in prescrizione? Ecco come funzionaParlando dellefacciamo riferimento quegli strumenti di riscossione di cui usufruisce l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per recuperare le somme che sono dovute dai contribuenti agli enti pubblici. Tra queste possiamo far riferimento a tasse non pagate, multe, contributi previdenziali, o tributi locali.e si(Ansa Foto) – Cityrumors.itSi tratta quindi di un atto amministrativo che ha il compito di notificare al contribuente l’esistenza di un debito, andando a specificare l’importo che deve pagare, includendo anche all’interno eventuali interessi e, o, sanzioni. Si parla quindi di un vero e proprio documento ufficiale, quindi di una intimazione al pagamento.