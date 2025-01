Terzotemponapoli.com - Napoli, il capitolo rinnovi

Leggi su Terzotemponapoli.com

Secondo Il Mattino, ilsarebbe vicino a tredi contratto, ovvero quelli di Alex Meret, Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito quanto scrive nell’edizione odierna il quotidiano napoletano., Meret, Olivera e Kvaratskhelia dovrebbero rimanere ancora a lungoCosì “Il Mattino”: “E siamo alche suonano come rinforzi fatti in casa. De Laurentiis e Manna sono pronti a calare un tris sul tavolo azzurro. Meret, Olivera e Kvaratskhelia infatti dovrebbero rimanere ancora a lungo nelle fila del. Meret ed Olivera sono ad un passo dalla firma dopo avere raggiunto l’intesa con DeLa. Il portiere, che ha il contratto a scadenza a giugno, è pronto a siglare un nuovo accordo per altri due anni con il(una sorta di uno più uno con opzione da parte del club per l’anno successivo) a cifre vicine a quelle percepite quest’anno.