L’allarme di Renzi per Cecilia Sala | Situazione grave Meloni interrompa le vacanze e convochi i leader di tutti i partiti

Leggi su Open.online

Lain cui si trovaè «molto seria», ben piùdi quella che era apparsa sinora. Le condizioni della giornalista 29enne rinchiusa dal 19 dicembre nel carcere di Evin appaiono «lontanissime da quelle descritte dal nostro ministero degli Esteri nei giorni scorsi». Lo scrive Matteoin un post allarmato sui social dopo le notizie pubblicate stamattina dai giornali sulle condizioni di, che nelle telefonate di ieri ai suoi cari ha rivelato di dormire per terra in una cella angusta, di non aver mai ricevuto alcun bene di prima necessità di quelli inviati dall’ambasciata e di essere stata privata perfino degli occhiali. «È molto provata», hanno detto preoccupati i genitori della ragazza. Per questo ora l’ex premier edi Italia Viva si rivolge direttamente a Giorgia, cui chiede di convocare un vertice d’urgenza con idi tutte le forze politiche.