È sbucato fuori all’improvviso Ci inseguiva con il coltello

"Cicon quel grossoin mano. Noi scappavamo e lui dietro che ci.". Mentre racconta, Nicola trema come una foglia. Il ragazzo è uno degli amici dei due 18enni feriti dall’egiziano. Ha 18 anni anche lui. "Dovevamo festeggiare il Capodanno tutti insieme: prima la cena, a casa di uno di noi, poi saremmo usciti.". Quando avviene la prima aggressione davanti alla tabaccheria, Nicola e gli altri lo vengono a sapere nel giro di pochi minuti. "Siamo andati in via Casale, dove il nostro amico era stato accoltellato, per capire meglio. Siamo rimasti a parlare, anche con le forze dell’ordine. Poi i carabinieri se ne sono andati, per andare a caccia dell’aggressore. Noi siamo rimasti ancora lì per un po’, a parlare:lui, con ilin mano, e si è avventato contro di noi".