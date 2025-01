Iodonna.it - Dopo il "teste di c..." pronunciato durante il countdown per la mezzanotte, il cantante ha finalmente fatto mea culpa

al veleno quello del Capodanno di Rai 1. A far parlare, infatti, non è stato il brindisi, ma una gaffe diventata virale in tempo record.L’anno che verrà, Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri ha perso la pazienza, regalandoci un fuori programma al pepe: un’esclamazione poco edificante in diretta, che ha messo in imbarazzo tutti, dal pubblico ai tecnici. E mentre i social impazzivano tra meme e critiche, ilha scelto la strada della pubblica ammenda. Ricchi e Poveri: le immagini di una carriera guarda le foto Angelo dei Ricchi e Poveri, gli insulti al Capodanno RaiTutto è iniziato nel momento clou della serata sul palco di Reggio Calabria.