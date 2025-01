Lettera43.it - Chi è Anyma, producer italoamericano che si è esibito alla Sphere di Las Vegas

La musica elettronica è sbarcatadi Lase ha i colori dell’Italia. Il 27 dicembre, con repliche fino a Capodanno, il produttore, al secolo Matteo Milleri, è diventato solo il quinto artista in assoluto a esibirsi nella futuristica struttura della Strip dopo U2, che la inaugurarono con una serie di concerti nel settembre 2023, Eagles, Phish e Dead & Company. Venduti circa 130 mila biglietti, di cui 100 mila solamente nel primo giorno di vendita: Afterlife Presents: The End of Genesys è stato un successo in termini di pubblico e sui social, dove i video testimoniano l’alto livello di effetti speciali e intrattenimento. Tanti gli ospiti sul palco, da Grimes – ex partner di Elon Musk –rapper FKA Twigs fino a Ellie Goulding. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Chi èe membro del duo Tale of UsClasse 1988, nato a New York, Matteo Milleri è figlio di Francesco, dal 2022 presidente esecutivo e amministratore delegato di EssilorLuxottica.