Tragedia a Provaglio d'Iseo: Roberto Comelli ucciso nella notte di Capodanno

, 42 anni, è stato tragicamentedi(Brescia), in via Cesare Battisti. Un colpo di coltello al petto ha posto fine alla sua vita, lasciando sgomento e dolorecomunità locale., in base alle prime ricostruzioni, avrebbe cercato di accedere ad una festa organizzata in una sala affittata da un gruppo di giovani del posto. Durante la serata, sono scoppiati litigi con alcune persone presenti, culminati in un drammatico epilogo.Sul luogo del delitto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili. Il sindaco di, Enzo Simonini, in attesa degli sviluppi investigativi, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. La comunità è profondamente colpita da questo tragico evento, che ha spezzato la vita di un suo concittadino.