Giovani scalatori restano bloccati sulle Dolomiti: Capodanno di lavoro per il Soccorso alpino

Belluno, 1 gennaio 2025 –di ansia per treresidenti nel Padovano – due ragazzi di 24 e 21 anni e una ragazza di 21 – ediper ilbellunesi: i tre alpinisti, dopo aver sbagliato la linea di calata, erano rimastiin parete sui Lastoni di Formin. Poco prima avevano scalato la via Re Artù. Notando un cordino, che tuttavia nulla aveva a che fare con la via di rientro, avevano iniziato a calarsi, finendoin due a 60 metri sotto la cima, il terzo una ventina di metri più in basso ancora. La Centrale operativa del 118 si è attivata verso le 17.40: l’elicottero di Trento, abilitato per il volo notturno, si è diretto verso la zona dopo aver imbarcato un tecnico di San Vito di Cadore per un primo supporto alle operazioni.