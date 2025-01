Ilfoglio.it - Auto sulla folla a New Orleans. L'FBI indaga per terrorismo

A New, nel sud degli Stati Uniti, nelle prime ore del nuovo anno (verso le tre e un quarto del mattino, ora locale), unmobilista ha travolto con il suo pick-up diverse persone in Bourbon Street, nel quartiere francese della città, una zona afta di turisti durante le celebrazioni di Capodanno. In seguito l'uomo ha sparato dall'mobile contro la polizia. L'aggressore ha ucciso almeno dieci persone e ne ha ferite altre 35. Come confermato dal New York Times le forze dell'ordine hanno risposto al fuoco e lo hanno ucciso. Si tratterebbe di Shamsud Din Jabbar, 42 anni, come hanno riferito tre alti funzionari delle forze dell'ordine alla Nbc. Secondo alcune fonti, lerità stanno ancora lavorando sulle informazioni relative al suo passato e ai suoi possibili viaggi.