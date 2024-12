Oasport.it - Salto con gli sci, fatti e cifre Coppa del Mondo femminile Oberstdorf 2025. Prima gara del nuovo anno solare!

Leggi su Oasport.it

La quinta tappa delladeldicon gli sci si disputerà in un contesto ben conosciuto. Le ragazze volanti stdiper gareggiare sul trampolino grande di, già affrontato più volte in contesti prestigiosi.La rinomata località bavarese è entrata in calendario nel 2015, seppur sfruttando il Normal Hill. Il leggendario Schattenbergschanze ha accolto le donne per lavolta nel 2017 ed è progressivamente diventato il palcoscenico privilegiato.La caratteristica del trampolino è rappresentata dal fatto di nonntire quota in uscita dal dente. Bisogna costruirla con la spinta. Come se non bastasse, qui spira costantemente aria alle spalle. Tuttavia, si aprono periodicamente “finestre” di vento frontale che favoriscono chi si trova a saltare nel momento propizio.