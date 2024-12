Oasport.it - LIVE BoClassic 2024 in DIRETTA: prime fasi della gara maschile con Crippa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:15 Andatura che va via via aumentando. Attacchi decisi che arriveranno nella seconda metà di.15:13 In 5 si avvantaggiano dopo due tornate. A trainare il gruppetto troviamo il sudafricano Chaumeton, poi Yeman, Rotich e Bekele.15:11 Si fa vedere in testa l’etiope Bekele, vigile. Ritmo blando nel corsoseconda tornata.15:09 Splendida cornice di pubblico nella città altoatesina. Intanto si forma un gruppetto di 7 atleti sul finire del primo giro.15:08 Prova a risalire il keniano Charles Rotich, da tener d’occhio quest’oggi.15:08 Come spesso accade il sudafricano15:06 Inizia il primo degli 8 giri da 1250 metri da percorrere.subito nelleposizioni del gruppetto.INIZIA LA15:02 Splende il sole su Bolzano in una giornata non propriamente invernale.