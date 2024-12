Scuolalink.it - Legge di Bilancio 2025: bocciatura dell’ANP, un sistema scolastico in affanno

L’Associazione Nazionale Presidi (ANP) ha espresso forti perplessità sulla recentedi, giudicandola un’occasione persa per dare una svolta alitaliano. Secondo l’ANP, il provvedimento, pur contenendo alcune misure positive, manca di una visione strategica di lungo termine e rischia di aggravare le criticità già esistenti. Misure positive, ma insufficienti L’ANP riconosce alcuni aspetti positivi della, come l‘incremento delle risorse per il benessere psicologico degli studenti, il rinnovo contrattuale del personalee il rafforzamento dell’organico di sostegno. Tuttavia, questi provvedimenti, pur importanti, non bastano a risolvere i problemi strutturali della scuola italiana. Le criticità evidenziate dall’ANP Tra le principali criticità segnalate dall’ANP ci sono: Tagli al personale ATA: La riduzione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario rischia di sovraccaricare ulteriormente il lavoro dei dipendenti scolastici e di compromettere il funzionamento delle scuole.