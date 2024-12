361magazine.com - Grande Fratello, la verità di Lorenzo sui suoi tormenti: interviene la madre

Leggi su 361magazine.com

Spolverato rompe il silenzio sui: il gieffino rivela tutta lasuain direttaSpolverato da quando ha interrotto la sua storia d’amore con Shaila Gatta si è confrontato con diversi inquilini rivelando il suo passato. Il giovane modello nel corso della diretta per la prima volta ha rotto il silenzio per ripercorrere il passato tra ferite e dolori.Leggi anche, scoppia un acceso scontro. Ilaria: “Non è vero. Sei una falsa”Il racconto del gieffino: ecco cosa è emersoIl concorrente rivela di essere stato ingaggiato in una banda e trascorreva spesso del suo tempo rinchiuso in cameretta per non dover affrontare la realtà.inizia il suo racconto tra le lacrime: “Sono successe altre cose, anche con le ragazzine che frequentavo.