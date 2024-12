Quotidiano.net - Aurora boreale in Italia nella notte di San Silvestro: lo spettacolo in cielo raddoppia

Roma, 31 dicembre 2024 – Il 2025 inizierà col botto nel vero senso della parola, perché per ladi San2024 è attesa una tempesta geomagnetica che potrebbe dare vita a un incredibilesui nostri cieli. Molto più che fuochi d’artificio, insomma. Ci sono molte probabilità di ammirare la magia dell’inanche a basse latitudini. L’indicazione arriva dall’Agenzia statunitense per l’atmosfera e gli oceani, Noaa, che specifica come questi eventi possano essere previsti solo con pochissimi giorni di anticipo. E infatti per stasera, vigilia di Capodanno, Noaa segnala come si evidenzino molte attività sul Sole oggi, con “tanti brillamenti solari di classe M e persino un brillamento solare X1”. “Questa espulsione di massa coronale che ha lasciato il Sole è il motivo per cui il NOAA SWPC ha emesso un forte avviso di tempesta geomagnetica G3 per il 31 dicembre”, è scritto su X.