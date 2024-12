Sport.quotidiano.net - Tennis, doppietta del cussino Geremia Hanau. Si impone nei tornei di Imola e Rovigo

Il progetto sportivo nato alcune stagioni fa, che vede lavorare insieme il Cus Ferrarae l’azienda Salvi, ha chiuso il 2024 con oltre 35 successi neiindividuali e ottimi risultati anche in ambito squadre. Le ultime due vittorie portano la firma di, atleta quattordicenne classe 2010 con la classifica nazionale di 3.2, ottenute al torneo di terza categoria disputato aed in quello giovanile nazionale U14 giocato presso il circolo. A, presso il circoloCamillo Cacciari, “Gere” ha sbaragliato la concorrenza di oltre 50 giocatori adulti, riuscendo a vincere tutti e 5 i turni. Nella finale, opposto al 3.2 Tommaso Caroni, tesserato per il Tc Fano,ha disputato la migliore partita dell’anno, riuscendo ad imporre il suo. Nel torneo giovanile natalizio diha raggiunto la finale contro il suo compagno di allenamento Andrea Picariello.