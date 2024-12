Lanotiziagiornale.it - Suor Anna Donelli torna in libertà, il Riesame di Brescia le ha revocato i domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta

Dopo quasi un mese,in. Proprio oggi il tribunale deldihagli arrestiinflitti alla religiosa, arrestata a inizio dicembredi un’inchiesta antimafia portata avanti dalla Procura di. Indaginenel territorio delno.Indagine per la quale viene contestata ala pesante accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.in, ildile haSuoda anni svolge il ruolo di volontaria nelle carcerine e a San Vittore a Milano. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna si sarebbe “messa a disposizione del sodalizio criminale per garantire il collegamento con i sodali detenuti in carcere”.