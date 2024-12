Quotidiano.net - Siria in divenire, al Jolani inquadra nell’esercito gli jihadisti stranieri. E nomina una donna alla guida della Banca centrale

Leggi su Quotidiano.net

Roma 30 dicembre 2024 - Un decreto approvato dal leader dei ribellini, Ahmad al-, permetterà che i combattentisianoti nel futuro esercitono. Tra inonni che affluiranno nelle nuove forze armate di Damasco ci sono uiguri, un giordano e un turco. Per trasformare il mosaico di gruppi ribelli che hanno partecipatocacciata di Assad in un esercito alcuni ruoli ufficiali, e di rilievo secondo i media arabi, sono stati assegnati proprio ai miliziani, almeno sei. Una mossa che fa temere che non vengano mantenute le promesse del nuovo regime di non esportare la rivoluzione islamica e di governare con tolleranza nei confronti delle grandi minoranze presenti in. Il governo non ha commentato le accuse, partite da alcune ong. Il più in vista è Murhaf Abu Qasra, capo militare del gruppo islamista radicale Hay'at Tahrir al-Sham e ministroDifesa nel governo di transizione, mentre altri cinque sono statiti generali di brigata e circa 40 sono diventati colonnelli.