Quotidiano.net - Sala prigioniera a Teheran. Gli Usa chiedono il rilascio. L’ipotesi triangolazione

di Alessandro D’Amato ROMA Il caso di Ceciliaè sempre più un rebus. La sua sorte pare legata a quella di Mohammad Abedini Najafabadi, il cittadino iraniano bloccato il 16 dicembre scorso su ordine della giustizia americana all’aeroporto milanese di Malpensa. Se da una parte gli Stati Unitiall’Iran di liberare la giornalista italiana arrestata il 19 dicembre scorso, dall’altra, l’avvocato Alfredo De Francesco, che difende l’iraniano, farà istanza alla Corte d’Appello di Milano per chiedere gli arresti domiciliari per il suo assistito. Il 38enne si trova detenuto nel carcere di Opera. Dopo il fermo è stato trasferito prima nel carcere di Busto Arsizio e poi in quello di Rossano Calabro dove gli è stato applicato il regime di alta sicurezza. Il 27 dicembre nuovo trasferimento nel penitenziario di Opera.