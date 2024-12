Sport.quotidiano.net - MotoGp, crisi Ktm: il ritiro dal motomondiale potrebbe avvenire nel 2026

Roma, 30 dicembre 2024 – Buone notizie per i dipendenti, meno per gli appassionati. Ktm resterà innel 2025 ma il piano di insolvenza, causafinanziaria della casa madre, prevede l’uscita dalper il. La buona notizia per i dipendenti, invece, è il pagamento degli stipendi arretrati, primo passo per venire incontro ai creditori alpini, riunitisi sotto una unica sigla. In Austria sono settimane decisive per far uscire Pierer Mobility dalla durache ha portato ad accumulare quasi 3 miliardi di debiti, con un piano di ristrutturazione e finanziamento che prevede inizialmente 250 milioni di euro da saldare in due anni. Le due società controllate e sottoposte al piano vedranno il loro giorno cruciale il 25 febbraio, quando la ristrutturazione verrà votata presso il tribunale di Ried.